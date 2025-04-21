Подорожчання яєць в Одесі вже призводить до того, що мешканці міста починають економити та шукати кращі пропозиції.

Протягом останнього місяця зафіксовано подорожчання яєць в Одесі, зокрема на найпопулярніші види продукції, повідомляє Politeka.

Дані свідчать про стабільне зростання середніх цін у різних торгових мережах.

Перепелині (упаковка 20 шт.) залишаються відносно стабільними за ціною. Середня вартість на 15 квітня складає 65,05 грн, що відповідає показникам попереднього місяця. Зокрема, в Auchan ціна становить 61,50, у Metro — 63,96, а в Megamarket — 69,70. За останні 30 днів значних змін не зафіксовано.

Натомість курячий продукт демонструє чіткий тренд до зростання. Наприклад, марка Квочка (С1, 10 шт) коштує нині 72,80 гривні, тоді як у березні середній цінник становив 74,68. Після пікового подорожчання до понад 79 грн, розцінки повернулись до 72,80 — однак це все ще на 0,70 дорожче, ніж місяць тому.

Марка Ясенсвіт (С1, 10 шт) також демонструє зростання: їхня середня вартість піднялася з 70,78 гривень до 73,53. Найдешевше їх можна придбати у Novus (70,99), найдорожче — у Megamarket (78,20).

Найбільше ж подорожчання яєць в Одесі спостерігається на упаковки з великою кількістю штук. Наприклад, Ясенсвіт (С1, 30 шт) тепер коштують 230,80 грн, що на 15,70 більше, ніж у березні. За даними Megamarket, саме така вартість фіксується станом на 15 квітня. Також зросли розцінки на упаковки по 18 шт — із 121,19 гривні до 123,95.

Загалом, динаміка цін свідчить про зростаючий тиск на гаманці споживачів, особливо для тих, хто купує яйця у великих упаковках. Якщо тенденція збережеться, варто очікувати подальшого зростання у найближчі тижні.

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