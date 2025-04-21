Подорожание яиц в Одессе приводит к тому, что жители города начинают экономить и искать лучшие предложения.

За последний месяц зафиксировано подорожание яиц в Одессе , в том числе на самые популярные виды продукции, сообщает Politeka.

Данные свидетельствуют о стабильном росте средних цен в различных торговых сетях.

Перепелиные (упаковка 20 шт.) остаются относительно стабильными по цене. Средняя стоимость на 15 апреля составляет 65,05 грн., что соответствует показателям предыдущего месяца. В частности, у Auchan цена составляет 61,50, у Metro – 63,96, а у Megamarket – 69,70. За последние 30 дней значительные изменения не зафиксированы.

Куриный продукт демонстрирует четкий тренд к росту . Например, марка Квочка (С1, 10 шт) стоит сейчас 72,80 гривны, тогда как в марте средний ценник составил 74,68. После пикового подорожания более 79 грн, расценки вернулись до 72,80 — однако это все еще на 0,70 дороже, чем месяц назад.

Марка Ясенсвит (С1, 10 шт) также демонстрирует рост: их средняя стоимость поднялась с 70,78 до 73,53 гривен. Дешевле их можно приобрести у Novus (70,99), дороже всего – в Megamarket (78,20).

Самое же подорожание яиц в Одессе наблюдается на упаковке с большим количеством штук. К примеру, Ясенсвит (С1, 30 шт) теперь стоят 230,80 грн, что на 15,70 больше, чем в марте. По данным Megamarket, именно такая стоимость фиксируется по состоянию на 15 апреля. Также выросли расценки на упаковки по 18 шт - со 121,19 гривны до 123,95.

В общем, динамика цен свидетельствует о растущем давлении на кошельки потребителей, особенно для тех, кто покупает яйца в больших упаковках. Если тенденция сохранится, следует ожидать дальнейшего роста в ближайшие недели.

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