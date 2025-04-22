Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе вызывает беспокойство среди горожан, особенно тех, кто использует электроэнергию для отопления, сообщает Politeka.

Хотя в марте и апреле цены оставались неизменными, с мая ожидаются определенные изменения, которые могут отразиться на сумме платежей.

Несмотря на опасения, в правительстве пока не планируется пересмотр стоимости газа. Постановление о фиксированной цене – 7,96 грн за кубометр – продлено до 31 октября 2025 года. А военное положение, продлено до 6 августа, гарантирует, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе, в частности на газ, будет оставаться под мораторием, по меньшей мере, до весны 2026 года.

Однако с электроэнергией все не так стабильно. Действующая ставка - 4,32 грн за кВтч - действует только до конца апреля 2025 года. Для домохозяйств, использующих электричество для отопления, с 1 мая отменяется льготная стоимость, так что им придется платить по общему тарифному плану, что значительно ударит по кошельку.

Кроме того, в городе продолжает действовать отдельная тарифная политика по водоснабжению и водоотводу. Согласно постановлению НКРЭКУ №2306 от 24 декабря 2024 года, для филиала «Инфоксводоканал» установлены новые цены с 1 января 2025: для населения они остаются неизменными — 14,93 грн за 1 м³ водоснабжения и 14,37 грн за 1 м³ водоотведения. В то же время, для других категорий потребителей стоимость значительно возросла, что также влияет на коммерческий сектор города.

Одесские семьи пока могут вздохнуть с облегчением, однако следует быть готовыми к повышению тарифов на коммунальные услуги в Одессе, которые могут наступить уже во второй половине года.

Источник: официальный сайт города

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