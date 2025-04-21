Місцевих жителів попередили про графіки відключення світла в Одесі та області на 22 квітня.

Графік відключення світла в Одесі та області заплановано на 22 квітня 2025 року, дізнайтеся, де не буде електроенергії, повідомляє Politeka.

У ДТЕК попередили про проведення профілактичних робіт на Одещині для підвищення надійності електропостачання.

Планове відключення електроенергії у Южненській громаді 22 квітня.

Для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, будуть проводитись профілактичні роботи у межах громади.

У зв'язку з виконанням цих робіт буде обмеження електроенергії у таких населених пунктах:

село Сичавка: вулиці Миру, Молодіжна, Степова, Центральна.

Кошари: Генерала Галая, Ромашкова, Степова, Якова Пішного, РОЗ с/г Сатурн, Серенєва.

Дата відключення: 22 числа 2025 року з 08:00 до 17:00.

Для отримання додаткової інформації або консультацій можна звертатися до кол-центру:

Для стаціонарних телефонів: +38 (048) 705 90 90, для мобільних:

+38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90.

Електронна пошта: center@oblenergo.odessa.ua

Також дізнатися про точний час відновлення електропостачання можна через офіційні онлайн-сервіси ДТЕК, чат-боти у Viber та Telegram або на сайті компанії.

Енергетики попереджають, що при перевантаженні мереж можливі несподівані коригування графіків без попередження.

Фахівці закликають споживачів до раціонального використання електрики, особливо у вечірні години.

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