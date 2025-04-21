Графік відключення світла в Одесі та області заплановано на 22 квітня 2025 року, дізнайтеся, де не буде електроенергії, повідомляє Politeka.
У ДТЕК попередили про проведення профілактичних робіт на Одещині для підвищення надійності електропостачання.
Планове відключення електроенергії у Южненській громаді 22 квітня.
Для підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, будуть проводитись профілактичні роботи у межах громади.
У зв'язку з виконанням цих робіт буде обмеження електроенергії у таких населених пунктах:
село Сичавка: вулиці Миру, Молодіжна, Степова, Центральна.
Кошари: Генерала Галая, Ромашкова, Степова, Якова Пішного, РОЗ с/г Сатурн, Серенєва.
Дата відключення: 22 числа 2025 року з 08:00 до 17:00.
Для отримання додаткової інформації або консультацій можна звертатися до кол-центру:
Для стаціонарних телефонів: +38 (048) 705 90 90, для мобільних:
+38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90.
Електронна пошта: center@oblenergo.odessa.ua
Також дізнатися про точний час відновлення електропостачання можна через офіційні онлайн-сервіси ДТЕК, чат-боти у Viber та Telegram або на сайті компанії.
Енергетики попереджають, що при перевантаженні мереж можливі несподівані коригування графіків без попередження.
Фахівці закликають споживачів до раціонального використання електрики, особливо у вечірні години.
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