Местных жителей предупредили о графиках отключения света в Одессе и области на 22 апреля.

График отключения света в Одессе и области запланирован на 22 апреля 2025, узнайте, где не будет электроэнергии, сообщает Politeka.

В ДТЭК предупредили о проведении профилактических работ в Одесской области для повышения надежности электроснабжения.

Плановое отключение электроэнергии в Южной общине 22 апреля.

Для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводиться профилактические работы в рамках общины.

В связи с выполнением этих работ будет ограничение электроэнергии в следующих населенных пунктах:

село Сычавка: улицы Мира, Молодежная, Степная, Центральная.

Кошары: Генерала Галая, Ромашкова, Степная, Якова Пешного, РОЗ с/х Сатурн, Серенева.

Дата отключения: 22 числа 2025 года с 08:00 до 17:00.

Для получения дополнительной информации или консультаций можно обращаться в колл-центр:

Для стационарных телефонов: +38 (048) 705 90 90, для мобильных:

+38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90.

Электронная почта: center@oblenergo.odessa.ua

Также узнать точное время возобновления электроснабжения можно через официальные онлайн-сервисы ДТЭК, чат-боты в Viber и Telegram или на сайте компании.

Энергетики предупреждают, что при перегрузке сетей возможны неожиданные корректировки графиков без уведомления.

Специалисты призывают потребителей к рациональному использованию электричества, особенно в вечерние часы.

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