График отключения света в Одессе и области запланирован на 22 апреля 2025, узнайте, где не будет электроэнергии, сообщает Politeka.
В ДТЭК предупредили о проведении профилактических работ в Одесской области для повышения надежности электроснабжения.
Плановое отключение электроэнергии в Южной общине 22 апреля.
Для повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводиться профилактические работы в рамках общины.
В связи с выполнением этих работ будет ограничение электроэнергии в следующих населенных пунктах:
село Сычавка: улицы Мира, Молодежная, Степная, Центральная.
Кошары: Генерала Галая, Ромашкова, Степная, Якова Пешного, РОЗ с/х Сатурн, Серенева.
Дата отключения: 22 числа 2025 года с 08:00 до 17:00.
Для получения дополнительной информации или консультаций можно обращаться в колл-центр:
Для стационарных телефонов: +38 (048) 705 90 90, для мобильных:
+38 (068) 705 90 90, +38 (095) 705 90 90, +38 (073) 705 90 90.
Электронная почта: center@oblenergo.odessa.ua
Также узнать точное время возобновления электроснабжения можно через официальные онлайн-сервисы ДТЭК, чат-боты в Viber и Telegram или на сайте компании.
Энергетики предупреждают, что при перегрузке сетей возможны неожиданные корректировки графиков без уведомления.
Специалисты призывают потребителей к рациональному использованию электричества, особенно в вечерние часы.
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