Підвищення тарифів на газ у Дніпрі залишається однією з найбільш актуальних тем для обговорень.

Підвищення тарифів на газ у Дніпрі у квітні 2025 року не відбулося, однак жителі міста уважно стежать за ситуацією на ринку, повідомляє Politeka.

Станом на 1 квітня побутові споживачі продовжують платити за старими цінами: ТОВ «ГК Нафтогаз України» пропонує газ по 7,96 грн за м³, а компанія YASNO — по 8,46 грн за м³. Крім того, вартість доставки, встановлена НКРЕКП, залишається без змін — 1,08 грн за м³. Це правило діє на період воєнного стану та стосується всіх регіонів, зокрема й Дніпра.

Попри чутки, в уряді офіційно заявили: жодного рішення про підвищення тарифів на газ у Дніпрі або в інших містах поки не ухвалено. Міністерство енергетики закликає громадян не вірити фейковим новинам і довіряти лише перевіреним джерелам. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також підтвердив, що наразі обговорення змін у тарифах в Кабміні не ведеться.

Водночас «Нафтогаз» запровадив систему заохочення для своїх клієнтів: ті, хто сплачують рахунки онлайн до 15 числа, отримують знижку 1%. Це невелика, але приємна економія для бюджету родини.

Очікується, що ціна залишиться стабільною до кінця опалювального сезону, однак збільшення цін на газ у місті восени 2025 року залишається потенційним ризиком через ринкові коливання.

Джерела: Мінфін, obozrevatel

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