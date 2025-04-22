Увеличение тарифов на газ в Днепре остается одной из наиболее актуальных тем для обсуждений.

Повышение тарифов на газ в Днепре в апреле 2025 г. не произошло, однако жители города внимательно следят за ситуацией на рынке, сообщает Politeka.

По состоянию на 1 апреля бытовые потребители продолжают платить по старым ценам: ООО «ГК Нафтогаз Украины» предлагает газ по 7,96 грн/м3, а компания YASNO — по 8,46 грн/м3. Кроме того, стоимость доставки, установленная НКРЭКУ, остается без изменений — 1,08 грн за м³. Это правило действует на период военного положения и касается всех регионов, включая Днепр.

Несмотря на слухи, в правительстве официально заявили: ни одно решение о повышении тарифов на газ в Днепре или других городах пока не принято. Министерство энергетики призывает граждан не верить фейковым новостям и доверять только проверенным источникам. Премьер-министр Денис Шмигаль также подтвердил, что в настоящее время обсуждение изменений в тарифах в Кабмине не ведется.

В то же время «Нафтогаз» ввел систему поощрения для своих клиентов: платящие счета онлайн до 15 числа получают скидку 1%. Это небольшая, но приятная экономия бюджета семьи.

Ожидается, что цена останется стабильной до конца отопительного сезона, однако увеличение цен на газ в городе осенью 2025 остается потенциальным риском из-за рыночных колебаний.

Источники: Минфин, obozrevatel

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