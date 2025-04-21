Погода в Дніпрі 22 квітня 2025 року, очікується теплий, але хмарний вівторок без опадів.

У вівторок, 22 квітня 2025 року, на мешканців Дніпра чекає приємний весняний день, за інформацією синоптиків, незважаючи на хмарність, погода буде комфортною, повідомляє Politeka.

Сонячні промені лише зрідка пробиватимуться крізь хмари, проте опадів не передбачається, що робить день придатним для прогулянок, пікніків та відпочинку на свіжому повітрі.

Вночі коливатиметься в межах +13…+16°C. Вже вранці почнеться помітне потепління - до 10:00 температура досягне +20 ° C, а вдень підніметься до +23 ° C, утримуючись на цьому рівні до самого вечора.

Вітер обіцяє бути слабким, із максимальною швидкістю до 1,9 м/с, що створить легке відчуття прохолоди. Вологість повітря залишиться підвищеною, але не викликає дискомфорту.

Згідно з прогнозом, перша половина тижня у Дніпрі пройде під знаком весняного тепла, проте до її завершення очікується зниження температури.

Повітря поступово прогріватиметься до +22…+23°C, а у найтепліші дні можливі значення до +24°C.

До неділі, 27 квітня, прогнозується різке зниження до +13…+16°C.

Найбільш комфортна погода встановиться у середині тижня – з 22 по 24 квітня. Ці дні будуть сонячними, сухими та теплими, з помірним вітром, швидкість якого досягне 3,7 метрів за секунду.

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