Погода в Днепре 22 апреля 2025, ожидается теплый, но облачный вторник без осадков.

Во вторник, 22 апреля 2025 года, жителей Днепра ждет приятный весенний день, по информации синоптиков, несмотря на облачность, погода будет комфортной, сообщает Politeka.

Солнечные лучи будут лишь изредка пробиваться сквозь облака, однако осадков не предвидится, что делает день подходящим для прогулок, пикников и отдыха на свежем воздухе.

Ночью будет колебаться в пределах +13…+16°C. Уже утром начнётся заметное потепление — к 10:00 температура достигнет +20°C, а днем поднимется до +23°C, удерживаясь на этом уровне до самого вечера.

Ветер обещает быть слабым, с максимальной скоростью до 1,9 м/с, что создаст легкое ощущение прохлады. Влажность воздуха останется повышенной, но не вызовет дискомфорта.

Согласно прогнозу, первая половина недели в Днепре пройдет под знаком весеннего тепла, однако к ее завершению ожидается понижение температуры.

Воздуха будет постепенно прогреваться до +22…+23°C, а в самые теплые дни возможны значения до +24°C.

К воскресенью, 27 апреля, прогнозируется резкое снижение до +13…+16°C.

Наиболее комфортная погода установится в середине недели — с 22 по 24 апреля. Эти дни будут солнечными, сухими и теплыми, с умеренным ветром, скорость которого достигнет 3,7 метров в секунду.

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