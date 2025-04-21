Прогноз погоди у Запоріжжі на 22 квітня обіцяє комфортну температуру, проте є і нюанси, які можуть завадити насолодитися теплом.

Прогноз погоди у Запоріжжі на 22 квітня передбачає здебільшого хмарний, але по-весняному теплий день, повідомляє Рoliteka.

Як інформують синоптики, ранок буде спокійним, а ближче до вечора небо розчиститься.

Передбачається, що сонце зійде о 5:37 ранку, а зайде о 19:39. Ніч у місті буде відносно теплою, близько +13°C. На ранок трохи прохолодніше - до +10°C, але до обіду стовпчики термометрів піднімуться до +20°C.

Найбільше повітря прогріється у післяобідню пору - до +23°C. Вітер легенький, змінних напрямків, іноді посилюватиметься до 1,5 м/с. Атмосферний тиск стабільний - у межах 752–753 мм рт. ст., а вологість повітря протягом доби коливатиметься: вночі буде близько 92–100%, удень - знизиться до 46%.

З ранку в місті без опадів, проте вдень можливий невеликий дощ. Не затяжний, але парасольку краще взяти з собою. Уже ближче до вечора небо поступово проясниться, тож день завершиться на світлій ноті.

Народний прогноз погоди у Запоріжжі на 22 квітня каже, що якщо до цього дня не встигло затриматись тепло, то літо, вірогідно, буде посушливим. Окрім цього, наші предки в цей час вперше виганяли худобу на пасовища і притримувалися традиції з водоймами.

Вони обходили джерела і промовляли фразу "Підземна водиця, відкриваємо тобі шляхи зовнішні", щоб не було посухи.

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