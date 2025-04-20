Синоптики склали прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 21 по 27 квітня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи.

Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень з 21 по 27 квітня і попередили, що погоду визначатимуть найближчим часом атмосферні фронти, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptic.ua.

Синоптики склали прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 21 по 27 квітня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи.

21.04 хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Без опадів. Температура повітря підніметься до +23 градусіів.

У вівторок 22-ого повітря прогріється до +24 градусів. Все зміниться вже у середині дня й небо у місті вкриється хмарами, які протримаються до вечора.

Середа 23-ого розпочнеться без дощів, до кінця дня сонце порадує теплом. Ранок - безхмарний, і до кінця дня лишатиметься ясним. Без опадів. Температура – від +14 до +24 градусів.

У четвер, 24-ого синоптики обіцяють від 14 до 24 зі знаком "+". Хмари, які з'являться у місті вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода.

П'ятниця 25-ого, ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається до самого вечора. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. Температура повітря – +14 до +22.

Субота 26-ого не порадує. Небо буде вкрите хмарами. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Без опадів - прогріється від +14 до +20.

Неділя 27-ого, стане пасмурною. Протримається +13 до +17. Отже прогноз погоди в Запоріжжі на тиждень з 21 по 27 квітня обіцяє невелике похолодання з можливим дощем.

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