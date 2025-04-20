Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 21 по 27 апреля, они обещают некоторые изменения и сюрпризы.

Синоптики составили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 21 по 27 апреля и предупредили, что погоду будут определять в ближайшее время атмосферные фронты, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptic.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на неделю с 21 по 27 апреля, они обещают некоторые изменения и сюрпризы.

21.04 облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Без осадков. Температура воздуха поднимется до +23 градусов.

Во вторник 22-го воздух прогреется до +24 градусов. Все изменится уже в середине дня, и небо в городе покроется облаками, которые продержатся до вечера.

Среда 23-го начнется без дождей, к концу дня солнце порадует теплом. Утро - безоблачное, и до конца дня будет ясным. Без осадков. Температура – ​​от +14 до +24 градусов.

В четверг, 24-го синоптики обещают от 14 до 24 со знаком "+". Облака, которые появятся в городе днем, продержатся недолго - вечером ожидается ясная пора.

Пятница 25-го, ясному утру придет на смену облачная пора, которая удержится до самого вечера. С середины дня и до его конца будет идти мелкий дождь. Температура воздуха – +14 до +22.

Суббота 26-го не порадует. Небо будет покрыто облаками. Во второй половине дня ожидается мелкий дождь, который пройдет до самого вечера. Без осадков – прогреется от +14 до +20.

Воскресенье 27-го станет пасмурным. Продержится +13 до +17. Итак, прогноз погоды в Запорожье на неделю с 21 по 27 апреля обещает небольшое похолодание с возможными осадками.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.