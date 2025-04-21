Прогноз погоды в Запорожье на 22 апреля обещает комфортную температуру, но есть и нюансы, которые могут помешать насладиться теплом.

Прогноз погоды в Запорожье на 22 апреля предполагает в основном облачный, но по-весеннему теплый день, сообщает Рoliteka.

Как информируют синоптики, утро будет спокойным, а поближе к вечеру небо расчистится.

Предполагает, что солнце взойдет в 5:37 утра, а зайдет в 19:39. Ночь в городе будет относительно теплой, около +13°C.

Наибольшее количество воздуха прогреется в послеобеденное время - до +23°C. Ветер легкий, переменных направлений, иногда будет усиливаться до 1,5 м/с. Атмосферное давление стабильное - в пределах 752-753 мм рт. ст., а влажность воздуха в течение суток будет колебаться: ночью будет около 92–100%, днем ​​– снизится до 46%.

Утром в городе без осадков, однако днем ​​возможен небольшой дождь. Не затяжной, но зонтик лучше взять с собой. Уже ближе к вечеру небо постепенно прояснится, и день завершится на светлой ноте.

Народный прогноз погоды в Запорожье на 22 апреля говорит, что если к этому дню не успело задержаться тепло, то лето, вероятно, будет жарким. Кроме того, наши предки в это время впервые выгоняли скот на пастбища и придерживались традиции с водоемами.

Они обходили источники и произносили фразу "Подземная водица, открываем тебе пути внешние", чтобы не было засухи.

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