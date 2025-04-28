Після Великодня мешканці міста знову стикаються з реальністю: подорожчання продуктів у Дніпрі все ще б'є по бюджету.

Подорожчання продуктів у Дніпрі вже стало звичкою, проте цінники кожного разу дивують все більше, повідомляє Politeka.

Як розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин для 24 каналу, подорожчання продуктів у Дніпрі скоро таки може піти на спад. Він додав, що ціни почнуть падати наприкінці травня – на початку червня..

Говорити про зниження можна буде наприкінці весни 2025 року. Йдеться не тільки про овочі. Як зауважив економіст, дешевшає кормова база, а значить здешевшає або ж принаймні не буде зростати вартість м'яса та молочки.

А поки подорожчання продуктів у Дніпрі продовжує тримати містян у напрузі. У місцевому супермаркеті dmart помідори продаються майже по 100 гривень за кілограм, огірки - близько 80. Молода капуста - 60, а за кілограм моркви доведеться віддати майже 30. Картопля коштує понад 25.

Фрукти теж не з найдешевших. Груші та банани продаються по 99 і 70 грн відповідно, яблука "Голден" тримаються на позначці близько 40, а гранати з Перу - по 18.

М’ясний сегмент також не тішить містян: фарш асорті коштує майже 17 за 100 грамів, телячий ошийок - 33, а охолоджена свиняча вирізка - майже 30. Куряче філе зі стегна - теж не за акційною ціною, приблизно 17 гривень за 100 грамів.

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