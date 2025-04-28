После Пасхи жители города снова сталкиваются с реальностью: подорожание продуктов в Днепре все еще бьет по бюджету.

Подорожание продуктов в Днепре уже стало привычкой, однако ценники каждый раз удивляются все больше, сообщает Politeka.

Как рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин для 24 канала, подорожание продуктов в Днепре скоро может пойти на спад. Он добавил, что цены начнут падать в конце мая - начале июня.

Говорить о понижении можно будет в конце весны 2025 года. Речь идет не только об овощах. Как отметил экономист, дешевеет кормовая база, а значит, подешевеет или по крайней мере не будет расти стоимость мяса и молочки.

Пока же подорожание продуктов в Днепре продолжает держать горожан в напряжении. В местном супермаркете dmart помидоры продаются почти по 100 гривен за килограмм, огурцы – около 80. Молодая капуста – 60, а за килограмм моркови придется отдать почти 30. Картофель стоит более 25.

Фрукты тоже не из самых дешевых. Груши и бананы продаются по 99 и 70 грн соответственно, яблоки "Голден" держатся на отметке около 40, а гранаты из Перу – по 18.

Мясной сегмент также не радует горожан: фарш ассорти стоит почти 17 за 100 граммов, телячий ошеек – 33, а охлажденная свиная вырезка – почти 30. Куриное филе из бедра – тоже не по акционной цене, примерно 17 гривен за 100 граммов.

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