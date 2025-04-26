Якщо вам потрібна грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі, то ви можете скористатися цією програмою.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі доступна в межах програми Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), яка націлена на підтримку вразливих категорій населення, постраждалих від війни, повідомляє Politeka.

Від жовтня 2024 року сума виплат збільшена: тепер кожен член домогосподарства, який відповідає критеріям, може отримувати 3 600 гривень щомісяця замість раніше встановлених 2 200 грн. Допомога надається на три місяці, що в сумі складає 10 800 грн на особу.

Подати заявку можуть як внутрішньо переміщені особи, так і ті, хто повернувся додому, включно з українцями, які повернулись з-за кордону. Особливо ця програма актуальна для людей похилого віку, адже грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі є однією з найбільш затребуваних категорій.

Заявки приймає благодійний фонд «Право на захист» — партнер УВКБ ООН. У місті працюють спеціальні пункти збору даних, де можна залишити анкету. Також доступна онлайн-реєстрація. Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі оформлюється за спрощеною процедурою: потрібно мати лише документи, що посвідчують особу та підтверджують статус ВПО або поверненого громадянина.

Графік роботи пунктів, адреси та посилання для реєстрації можна знайти на офіційному сайті БФ «Право на захист». Додаткову консультацію надають за телефоном 0 800 307 711 або в Telegram-каналі організації.

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