Подорожчання оренди квартир у Дніпрі дійсно відбувається, але при цьому можна знайти і вигідні варіанти.

Подорожчання оренди квартир у Дніпрі справді стало відчутним для містян у квітні 2025 року, повідомляє Politeka.

Однією з новинок на ринку є 1-кімнатна квартира в новому ЖК "Щасливий", розташована на Запорізькому шосе. Вона здається вперше і пропонується за 22 000 грн на місяць. Житло оснащене сучасними меблями та технікою, має індивідуальне газове опалення та теплу водяну підлогу по всій площі. Простора кухня-студія з відокремленою спальною зоною надає максимальний комфорт для життя. Загальна площа складає 44 м², і вона знаходиться на 5-му поверсі 10-поверхового будинку. Домівка доступна як з дітьми, так і з тваринами.

Окрім цього, на ринку міста є й інші вигідні варіанти. Наприклад, 3-кімнатна на проспекті Олександра Поля, 24, у Центральному районі міста, пропонується за 14 000 грн/міс. Помешкання у хорошому стані, з 3 окремими спальнями, обладнана необхідною технікою та меблями. Це чудовий варіант для сім'ї з дітьми, враховуючи зручне розташування поблизу парку і хорошої інфраструктури.

Ще один вигідний варіант - 2-кімнатна на Добровольців пров., 6, в Соборному районі. Орендувати житло становить 7 500 грн/міс. Вона має роздільне планування, чисту та затишну атмосферу.

Загалом, подорожчання оренди квартир у Дніпрі дійсно відбулося порівняно з минулими роками, але при цьому пропозиції з якісним ремонтом та гарними умовами залишаються привабливими для орендарів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.