Подорожание аренды квартир в Днепре действительно происходит, но при этом можно найти и выгодные варианты.

Подорожание аренды квартир в Днепре действительно стало ощутимым для горожан в апреле 2025 года, сообщает Politeka.

Одной из новинок на рынке является 1-комнатная квартира в новом ЖК "Счастливый" , расположенная на Запорожском шоссе. Она сдается впервые и предлагается за 22 000 грн. в месяц. Жилье оснащено современной мебелью и техникой, имеет индивидуальное газовое отопление и теплый водяной пол по всей площади. Просторная кухня-студия с уединенной спальной зоной предоставляет максимальный комфорт для жизни. Общая площадь составляет 44 м², и она находится на 5 этаже 10-этажного дома. Дом доступный как с детьми, так и с животными.

Кроме того, на рынке города есть и другие выгодные варианты. К примеру, 3-комнатная на проспекте Александра Поля , 24, в Центральном районе города, предлагается за 14 000 грн/мес. Помещение в хорошем состоянии, с 3 отдельными спальнями, оборудовано необходимой техникой и мебелью. Это отличный вариант для семьи с детьми, учитывая удобное расположение вблизи парка и хорошей инфраструктуры.

Еще один выгодный вариант – 2-комнатная на Добровольцев пер., 6, в Соборном районе . Арендовать жилье составляет 7 500 грн/мес. Она имеет раздельную планировку, чистую и уютную атмосферу.

В целом подорожание аренды квартир в Днепре действительно произошло по сравнению с прошлыми годами, но при этом предложения с качественным ремонтом и хорошими условиями остаются привлекательными для арендаторов.

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