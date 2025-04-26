Если вам нужна денежная помощь для пенсионеров в Днепре, вы можете воспользоваться этой программой.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре доступна в рамках программы Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), которая направлена ​​на поддержку уязвимых категорий населения, пострадавших от войны, сообщает Politeka.

С октября 2024 года сумма выплат увеличена: теперь каждый член домохозяйства, отвечающий критериям, может получать 3 600 гривен ежемесячно вместо ранее установленных 2 200 грн. Пособие оказывается на три месяца, что в сумме составляет 10 800 грн на человека.

Подать заявку могут как внутренне перемещенные лица, так и вернувшиеся домой, включая украинцев, вернувшихся из-за границы. Особенно эта программа актуальна для пожилых людей, ведь денежная помощь для пенсионеров в Днепре является одной из самых востребованных категорий.

Заявки принимает благотворительный фонд «Право на защиту» – партнер УВКБ ООН. В городе работают специальные пункты сбора данных, где можно оставить анкету. Также доступна онлайн-регистрация. Денежная помощь для пенсионеров в Днепре оформляется по упрощенной процедуре: нужно иметь только документы, удостоверяющие личность и подтверждающие статус ВПЛ или возвращенного гражданина.

График работы пунктов, адреса и ссылки для регистрации можно найти на официальном сайте БФ Право на защиту. Дополнительную консультацию предоставляют по телефону 0800307711 или в Telegram-канале организации.

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