Енергетики повідомили, яка зараз ситуація в енергосистемі та які графіки відключення світла можуть застосувати 21 квітня 2025 року в Харкові та області.

Якою буде ситуація з графіками відключення світла в Харкові та області після Великодня, в понеділок, 21 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

Завдяки теплій і сонячній погоді в Україні помітно знизилося споживання електроенергії. За даними "Укренерго", вдень, коли найпродуктивніше працюють сонячні електростанції, доводиться обмежувати їх роботу, аби уникнути надлишку потужності в енергетичній системі. При цьому ввечері, коли енергія сонця вже недоступна, інші типи генерації мають заміщувати потужність.

Тому енергетики звертаються до українців із проханням перенести свій пік енергоспоживання та використання потужних електроприладів на період із 10 години ранку до 18 вечора – це допоможе стабілізувати енергосистему.

Поки що немає необхідності запроваджувати в Харківській області стабілізаційні та аварійні знеструмлення на 21 квітня, пише Politeka. В понеділок можуть діяти лише локальні графіки відключення світла, які обленерго вимушене періодично застосовувати для проведення ремонтних робіт у мережах.

Хоча наразі обленерго не оголосило про можливі графіки відключення світла в Харкові та області на 21 квітня 2025 року, ситуація ще може змінитися, і таку інформацію можуть оголосити навіть безпосередньо перед знеструмленням у понеділок.

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