Энергетики сообщили, какая ситуация сейчас в энергосистеме и какие графики отключения света могут применить 21 апреля 2025 года в Харькове и области.

Какова будет ситуация с графиками отключения света в Харькове и области после Пасхи, в понедельник, 21 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

Благодаря тёплой и солнечной погоде в Украине заметно снизилось потребление электроэнергии. По данным "Укрэнерго", днем, когда продуктивнее всего работают солнечные электростанции, приходится ограничивать их работу, чтобы избежать избытка мощности в энергетической системе. При этом вечером, когда энергия солнца уже недоступна, другие типы генерации должны замещать мощности.

Поэтому энергетики обращаются к украинцам с просьбой перенести свой пик энергопотребления и использование мощных электроприборов на период с 10 часов утра до 18 вечера – это поможет стабилизировать энергосистему.

Пока нет необходимости вводить в Харьковской области стабилизационные и аварийные обесточивания на 21 апреля, пишет Politeka. В понедельник могут действовать только локальные графики отключения света, которые облэнерго вынуждены периодически применять для проведения ремонтных работ в сетях.

Хотя облэнерго не объявило о возможных графиках отключения света в Харькове и области на 21 апреля 2025 года, ситуация еще может измениться, и такую ​​информацию могут объявить даже непосредственно перед обесточиванием в понедельник.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о списке категорий людей, которые могут получить денежную помощь в Киеве.

Также Politeka писала, кто может выйти на пенсию в 50 лет с минимальным стажем.

Кроме того, Politeka рассказывала, когда будет введена уголовная ответственность для ТЦК и ВЛК.