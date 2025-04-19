Що відомо про ситуацію в енергосистемі на 20 квітня 2025 року та можливі графіки відключення світла в Харкові та області.

Енергетики розповіли, яка ситуація в енергомережі очікується на Великдень, 20 квітня 2025 року, та коли в Харкові та області діятимуть графіки відключення світла, пише Politeka.

Хоча завдяки теплій ясній погоді в Україні знизився рівень споживання електроенергії, виникла нова проблема. Щоб уникнути надлишку потужності в енергосистемі вдень, під час активної роботи побутових сонячних електростанцій, доводиться обмежувати їхню роботу.

Тому, аби збалансувати енергосистему, у компанії "Укренерго" просять українців планувати використання потужних електроприладів так, щоб воно припадало саме на денні години з 10:00 до 18:00, період найбільшої продуктивності сонячних електростанцій.

На Великдень, 20 квітня 2025 року, енергетики в Харківській області не планували ремонтних робіт, через які довелося б застосовувати графіки відключення світла. Але ситуація ще може змінитися, стежте за офіційними сторінками обленерго та своєї територіальної громади, повідомляє Politeka.

А от із наступного тижня, після 20 квітня, в Харкові та області знову можуть запроваджувати локальні графіки відключення світла, повʼязані з ремонтними та профілактичними роботами в мережі.

Відзначимо, мова йде лише про локальні знеструмлення, а не про стабілізаційні чи аварійні, для застосування яких підстав наразі немає.

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