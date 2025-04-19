Что известно о ситуации в энергосистеме на 20 апреля 2025 года и возможных графиках отключения света в Харькове и области.

Энергетики рассказали, какая ситуация в энергосети ожидается на Пасху, 20 апреля 2025 года, и когда в Харькове и области будут действовать графики отключения света, пишет Politeka.

Хотя благодаря теплой погоде в Украине снизился уровень потребления электроэнергии, возникла новая проблема. Чтобы избежать избытка мощности в энергосистеме днем, во время активной работы бытовых солнечных электростанций, приходится ограничивать их работу.

Поэтому чтобы сбалансировать энергосистему, в компании "Укрэнерго" просят украинцев планировать использование мощных электроприборов так, чтобы оно приходилось именно на дневные часы с 10:00 до 18:00, период наибольшей продуктивности солнечных электростанций.

На Пасху, 20 апреля 2025 года, энергетики в Харьковской области не планировали ремонтные работы, из-за которых пришлось бы применять графики отключения света. Но ситуация еще может измениться, следите за официальными страницами облэнерго и своей территориальной общины, сообщает Politeka.

А вот на следующей неделе, после 20 апреля, в Харькове и области снова могут вводить локальные графики отключения света, связанные с ремонтными и профилактическими работами в сети.

Отметим, речь идет только о локальных обесточениях, а не о стабилизационных или аварийных, для применения которых оснований пока нет.

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