Підвищення тарифів на комунальні послуги у Харкові, стало відомо, що зміниться з 1 травня 2025 року.

З 1 травня 2025 року в Харкові набувають чинності зміни у тарифах на окремі комунальні послуги, передає Politeka.

Нововведення торкнуться переважно електроенергії для певних категорій споживачів.

Основні зміни стосуються власників будинків, обладнаних електричним опаленням.

Після завершення опалювального сезону для них запроваджується єдиний тариф — 4,32 грн за кіловат-годину без поділу на пільгові обсяги споживання. Це означає, що вся електроенергія оплачуватиметься за фіксованою ставкою.

До кінця квітня діють пільги, який поширюється на певний обсяг спожитої електроенергії.

Проте з початком травня для всіх побутових споживачів, у тому числі тих, хто користується електроопаленням, буде встановлено єдину вартість.

Щодо природного газу, то тут змін не передбачається: ціна залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр до кінця 2025 року, він закріплений урядовою постановою і не переглядатиметься щонайменше до 31 жовтня.

Отже, підвищення комуналки у Харкові наразі зачіпає лише електроенергію для певної групи мешканців.

Загалом більшість комунальних платежів залишаться стабільними до завершення року, навіть після можливого скасування воєнного стану.

Мешканцям Харкова рекомендують уважно стежити за оновленнями, щоб вчасно адаптуватися до змін і ефективно планувати свої витрати.

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