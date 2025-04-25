Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове стало известно, что изменится с 1 мая 2025 года.

С 1 мая 2025 года в Харькове вступают в силу изменения в тарифах на отдельные коммунальные услуги, передает Politeka.

Нововведения коснутся преимущественно электроэнергии для определенных категорий потребителей.

Основные изменения касаются владельцев домов, оборудованных электрическим отоплением.

После завершения отопительного сезона для них вводится единый тариф - 4,32 грн за киловатт-час без разделения на льготные объемы потребления. Это означает, что вся электроэнергия будет оплачиваться по фиксированной ставке.

До конца апреля действуют льготы, распространяющиеся на определенный объем потребленной электроэнергии.

Однако с началом мая для всех бытовых потребителей, в том числе тех, кто пользуется электроотоплением, будет установлена ​​единая стоимость.

Что касается природного газа, то здесь изменений не предусматривается: цена останется на уровне 7,96 грн за кубометр до конца 2025 года, он закреплен правительственным постановлением и не будет пересматриваться как минимум до 31 октября.

Следовательно, повышение коммуналки в Харькове затрагивает только электроэнергию для определенной группы жителей.

В целом большинство коммунальных платежей останутся стабильными до конца года, даже после возможной отмены военного положения.

Жителям Харькова рекомендуют внимательно следить за обновлениями, чтобы своевременно адаптироваться к изменениям и эффективно планировать свои расходы.

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