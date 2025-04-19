Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Львові на 20 квітня, тож містяни можуть дізнатися, чого їм чекати від святкового дня.

Прогноз погоди у Львові на 20 квітня обіцяє теплу та сонячну атмосферу, що ідеально підходить для святкування Великодня, повідомляє Politeka.

Хмари, які вкриють небо вранці, вже до середини дня почнуть розсіюватися, і з’явиться багато сонця. В обідню пору температура повітря підніметься до комфортних +21°C, а ввечері знизиться до +17°C. Вітер буде помірний, швидкість якого досягатиме 3,7 м/с. Вологість повітря змінюватиметься протягом дня: вранці вона буде високою, але знизиться до 61% ввечері.

Святковий день пройде без опадів, що дозволить львів’янам та гостям міста насолодитися святковими заходами на свіжому повітрі. Такі погодні умови також дадуть можливість провести час з родиною на пікніку або в парках міста.

Народний прогноз погоди свідчить, що якщо в цей день не буде дощу, то ярові культури можуть виявитися не дуже врожайними, але калина дасть хороший урожай. Також з цього часу розпочинається сезон збору перших грибів – сморчків, що стане чудовим знаком для любителів тихого полювання.

Ще однією народною прикметою є те, що якщо на небі багато зірок, то можна очікувати на хороший врожай грибів та ягід у цьому році. Прогноз погоди у Львові на 20 квітня підказує, що святковий день буде чудовим для того, щоб провести його на природі, насолоджуючись сонцем і теплом.

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