Безкоштовне житло для переселенців у Львові залишається актуальною потребою для багатьох українців.

Безкоштовне житло для переселенців у Львові є, хоч і кількість місць дуже обмежена, повідомляє Politeka.

У місті ще можна знайти кілька варіантів для тимчасового або навіть довготривалого проживання. Показуємо оновлену добірку доступних пропозицій.

У обласному центрі й надалі працюють ініціативи, що допомагають внутрішньо переміщеним особам з пошуком прихистку. Ночівля надається різними організаціями та установами. Інформацію про наявність вільних місць регулярно оновлюють у ГО “ВПО-України”.

Один із варіантів - окрема кімната в трикімнатній квартирі, яка підходить для жінок віком від 40 років. Тут пропонують не просто дах над головою, а й можливість залишитися на довший термін. Умови проживання спокійні, із розумінням потреб кожного.

Квартира також функціонує як невелика спільнота, де надають допомогу лежачим особам з інвалідністю. Тож якщо маєте досвід або готовність допомагати, це буде перевагою.

Організатори шукають людей з відповідальним ставленням і без шкідливих звичок. Якщо відчуваєте, що це саме те, що вам потрібно - звертайтеся до Юрія за номером 067 673 29 48.

Ще один доступний варіант - гуртожитки вищих навчальних закладів. Зокрема, університет імені Івана Франка виділив кілька кімнат. Проживання тимчасове, та може стати містком до більш стабільного варіанту.

Безкоштовне житло для переселенців у Львові також передбачене в шелтерах. Це спеціалізовані притулки для людей, які потребують негайної допомоги. Один із таких розташований на вул. Замарстинівській, 274. Тут тимчасово розміщують осіб, які опинилися в надзвичайно складних життєвих умовах.

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