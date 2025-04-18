Бесплатное жилье для переселенцев во Львове остается актуальной для многих украинцев.

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове есть, хотя количество мест очень ограничено, сообщает Politeka.

В городе еще можно найти несколько вариантов для временного или даже продолжительного проживания. Показываем обновленную подборку доступных предложений.

В областном центре и дальше работают инициативы, помогающие внутренне перемещенным лицам с поиском убежища. Ночлег предоставляется разными организациями и учреждениями. Информацию о наличии свободных мест регулярно обновляют в ОО ВПО-Украина.

Один из вариантов – отдельная комната в трехкомнатной квартире, которая подходит для женщин в возрасте от 40 лет. Здесь предлагают не просто крышу над головой, но и возможность остаться на более долгий срок. Условия обитания спокойны, с пониманием потребностей каждого.

Квартира также функционирует как небольшое сообщество, где оказывают помощь лежащим с инвалидностью. Поэтому, если у вас есть опыт или готовность помогать, это будет преимуществом.

Организаторы ищут людей с ответственным отношением и без вредных привычек. Если чувствуете, что это именно то, что вам нужно – обращайтесь к Юрию за номером 067 673 29 48.

Еще один доступный вариант – общежития высших учебных заведений. В частности, университет имени Ивана Франка выделил несколько комнат это может стать мостиком к более стабильному варианту.

Бесплатное жилье для переселенцев во Львове также предусмотрено в шелтерах. Это специализированные приюты для людей, нуждающихся в немедленной помощи.

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