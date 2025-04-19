Синоптики уже обнародовали прогноз погоды во Львове на 20 апреля, так что горожане могут узнать, чего им ждать с праздничного дня.

Прогноз погоды во Львове на 20 апреля обещает теплую и солнечную атмосферу, идеально подходящую для празднования Пасхи, сообщает Politeka.

Облака, которые покроют небо поутру, уже к середине дня начнут рассеиваться, и появится много солнца. В обеденное время температура воздуха поднимется до комфортных +21°C, а вечером снизится до +17°C. Ветер будет умеренный, скорость которого будет достигать 3,7 м/с. Влажность воздуха будет меняться в течение дня: утром она будет высокой, но снизится до 61% вечером.

Праздничный день пройдет без осадков, что позволит львовянам и гостям города насладиться праздничными мероприятиями на открытом воздухе. Такие погодные условия также позволят провести время с семьей на пикнике или в парках города.

Если в этот день не будет дождя, то яровые культуры могут оказаться не очень урожайными, но калина даст хороший урожай. Также с этого времени начинается сезон сбора первых грибов – сморчков, что станет отличным знаком для любителей тихой охоты.

Еще одной народной приметой является то, что если на небе много звезд, то можно ожидать хорошего урожая грибов и ягод в этом году. Прогноз погоды во Львове на 20 апреля подсказывает, что праздничный день будет отличным для того, чтобы провести его на природе, наслаждаясь солнцем и теплом.

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