Пенсія в Києві стала темою кримінального розслідування для 32-річного чоловіка, який неправомірно отримував гроші.

Пенсія в Києві призначалася для літньої жінки, але вона померла і громадянин вирішив отримувати її замість пенсіонерки, повідомляє Politeka.

Як інформує поліція та прокуратура, мешканець столиці не повідомив про смерть своєї бабусі, привласнивши близько 230 тисяч. В результаті йому загрожує кримінальна відповідальність.

Замість того, щоб припинити отримання пенсії в Києві, зловмисник продовжував переводити їх на свій рахунок. Інцидент стався в період з березня 2023 по жовтень 2024 року. 32-річний мешканець столиці мав повний доступ до мобільного додатка «Ощад 24/7», що належав його померлій.

У той час, коли нарахування для неї повинно було зупинитися, він безперешкодно отримував щомісячні виплати. Завдяки своїм діям чоловік зміг привласнити величезну суму коштів - 230 тисяч гривень.

Проте його дії не залишилися непоміченими. Криміналісти з’ясували, що підозрюваний свідомо ухилився від повідомлення до ПФУ, що є порушенням законодавства.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частинами 1 і 2 статті 190 Кримінального кодексу - «Шахрайство» та «Заволодіння чужим майном шляхом обману». Оскільки підозрюваний вчинив шахрайські дії повторно, йому загрожує покарання у вигляді штрафу до 51 тисячі гривень або позбавлення волі строком до трьох років.

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