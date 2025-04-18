Пенсия в Киеве предназначалась для пожилой женщины, но она скончалась и гражданин решил получать ее вместо пенсионерки, сообщает Politeka.

Как информирует полиция и прокуратура, житель столицы не сообщил о смерти своей бабушки, присвоив около 230 тысяч человек.

Вместо того, чтобы прекратить получение пенсии в Киеве, злоумышленник продолжал переводить их на свой счет. Инцидент произошел в период с марта 2023 по октябрь 2024 года. 32-летний житель столицы имел полный доступ к принадлежащему его умершей мобильному приложению «Ощад 24/7».

В то время когда начисление для нее должно было остановиться, он беспрепятственно получал ежемесячные выплаты. Благодаря своим действиям мужчина смог присвоить огромную сумму средств – 230 тысяч гривен.

Однако его действия не остались незамеченными. Криминалисты выяснили, что подозреваемый сознательно уклонился от сообщения в ПФУ, что является нарушением законодательства.

Правоохранители открыли уголовное производство по частям 1 и 2 статьи 190 Уголовного кодекса – «Мошенничество» и «Завладение чужим имуществом путем обмана». Поскольку подозреваемый совершил мошеннические действия повторно, ему грозит наказание в виде штрафа до 51 тысяч гривен или лишение свободы сроком до трех лет.

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