Пенсія у Львові ледь не обернулась для місцевого чоловіка боргом у майже 19 тисяч гривень, тому варто бути обережними у цих питаннях.

Пенсія у Львові ледь не змусила чоловіка виплачувати для ПФУ значну суму грошей, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Франківського районного суду в обласному центрі, ПФУ вимагав у відповідача повернення переплати. Вони опиралися на те, що він пропустив переогляд у медико-соціальній експертній комісії, тож нібито отримував зайву суму.

Все почалося з того, що місцевий мешканець, який отримував виплати по інвалідності, не пройшов МСЕК у вересні 2022 року. Через це ПФУ вирішив, що кошти, які він отримував із вересня 2022 по травень 2023 року - це переплата, і відповідач має повернути 18 639 гривень.

Ось що з'ясувалося у ході розгляду справи: пенсія у Львові виплачувалася у той момент, коли чоловік пропустив огляд у МСЕК під час дії карантинних обмежень, які були впроваджені під час пандмії COVID-19.

А закон передбачає, що у період дії цих заходів навіть за умови пропуску переогляду, виплати не зупиняються автоматично. Тобто людина, яка з поважних причин не пройшла МСЕК, може отримувати гроші до кінця дії карантину.

До того ж, саме ПФУ, самостійно продовжив виплачувати кошти. Чоловік із відповідними проханнями чи заявами не звертався. Усі розрахунки після 1 вересня 2022 року проводилися без його участі. І якщо вже нараховували, то відповідальність лежить не на отримувачеві, а на тих, хто ухвалював такі рішення. Таким чином, суд відхилив позов фонду.

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