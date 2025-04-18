Пенсия во Львове чуть не обернулась для местного мужчины долгом почти в 19 тысяч гривен, поэтому следует быть осторожными в этих вопросах.

Пенсия во Львове чуть не заставила мужчину выплачивать для ПФУ значительную сумму денег, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Франковского районного суда в областном центре, ПФУ потребовал у ответчика возвращения переплаты. Они опирались на то, что он пропустил пересмотр в медико-социальной экспертной комиссии, и якобы получал лишнюю сумму.

Все началось с того, что местный житель, получавший выплаты по инвалидности, не прошел МСЭК в сентябре 2022 года. Поэтому ПФУ решил, что средства, которые он получал с сентября 2022 по май 2023 года - это переплата, и ответчик должен вернуть 18 639 гривен.

Вот что выяснилось в ходе рассмотрения дела: пенсия во Львове выплачивалась в тот момент, когда мужчина пропустил осмотр в МСЭК во время карантинных ограничений, которые были внедрены во время пандмии COVID-19.

Закон же предусматривает, что в период действия этих мер даже при условии пропуска пересмотра, выплаты не останавливаются автоматически. То есть человек, по уважительным причинам не прошедший МСЭК, может получать деньги до конца действия карантина.

К тому же именно ПФУ самостоятельно продолжил выплачивать средства. Мужчина с соответствующими просьбами или заявлениями не обращался. Все расчеты после 1 сентября 2022 производились без его участия. И если уж начисляли, то ответственность лежит не на получателе, а на тех, кто принимал такие решения. Таким образом, суд отклонил иск фонда.

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