Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Львові на 19 квітня та розповіли, чого чекати від цього дня.

Прогноз погоди у Львові на 19 квітня обіцяє нестабільні погодні умови з грозами вночі та дощами вранці, повідомляє Politeka.

Згідно з даними синоптиків, вночі у місті очікується сильний дощ із грозою, який поступово вщухне до ранку. У ранню пору, до 9:00, ймовірність опадів залишатиметься високою, але після обіду, з 12:00 до 18:00, дощі припиняться, і атмосфера стане більш спокійною. Температура повітря протягом дня буде змінюватися від +12°C вранці до +20°C вдень.

Вечірня температурні показники знову знизяться до +16°C. Тиск на рівні 735–736 мм рт. ст., вологість повітря спочатку буде дуже високою — до 94% вранці, але поступово зменшиться до 43% увечері. Вітер буде переважно слабким, зі швидкістю 1,7–2,8 м/с.

Народний прогноз погоди на 19 квітня передбачає, що в цей день часто буває тихо. Якщо цієї доби не було сильних вітрів і опадів, селяни говорили: «Це до врожаю ранніх хлібів». Враховуючи, що цей день часто видається спокійним і сонячним, він має особливе значення для аграріїв, які пов’язують його з позитивними прогнозами на врожай.

Серед історичних спостережень за останні 130 років максимальна температура у цей день досягала +24°C у 2000 році, тоді як мінімальна була зафіксована на рівні -4°C у 1979 році.

Отже, мешканцям радять бути готовими до змін у погодних умовах, враховуючи дощі вранці та поліпшення вдень.

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