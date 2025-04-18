Синоптики уже обнародовали прогноз погоды во Львове на 19 апреля и рассказали, чего ждать с этого дня.

Прогноз погоды во Львове на 19 апреля обещает нестабильные погодные условия с грозами ночью и утром дождями, сообщает Politeka.

Согласно данным синоптиков, ночью в городе ожидается сильный дождь с грозой, постепенно утихнет до утра. В ранние дни, до 9:00, вероятность осадков будет оставаться высокой, но после обеда, с 12:00 до 18:00, дожди прекратятся, и атмосфера станет более спокойной. Температура воздуха в течение дня будет меняться от +12°C утром до +20°C днем.

Вечерние температурные показатели снова снизятся до +16°C. Давление на уровне 735-736 мм рт. ст., влажность воздуха сначала будет очень высокой — до 94% утром, но постепенно снизится до 43% вечером. Ветер будет преимущественно слабым, со скоростью 1,7–2,8 м/с.

Народный прогноз погоды на 19 апреля предполагает, что в этот день часто бывает тихо. Если в эти сутки не было сильных ветров и осадков, крестьяне говорили: «Это до урожая ранних хлебов». Учитывая, что этот день часто кажется спокойным и солнечным, он имеет особое значение для аграриев, связывающих его с положительными прогнозами на урожай.

Среди исторических наблюдений за последние 130 лет максимальная температура в этот день достигала +24°C в 2000 году, в то время как минимальная была зафиксирована на уровне -4°C в 1979 году.

Следовательно, жителям советуют быть готовыми к переменам в погодных условиях, учитывая дожди утром и днем.

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