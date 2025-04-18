Подорожчання цибулі в Дніпрі різко вдарило по гаманцях місцевих мешканців, які звикли купувати овочі не поштучно, а більшими об'ємами.

Подорожчання цибулі в Дніпрі відбулося вперше за довгий період, але ціна виросла відчутно, повідомляє Politeka.

Як інформують експерти EastFruit, з початку року українські виробники змогли суттєво підняти відпускні ціни. Основні причини цього - виснаження запасів овоча в господарствах і зростання попиту від гуртових компаній.

У результаті, вартість овоча піднялася до 14-20 гривень за кілограм, а це на 55% більше, ніж ще на початку минулого тижня. Важливо зазначити, що попри подорожчання цибулі в Дніпрі, попит на неї продовжує зростати.

Як зазначають аналітики, дефіцит якісної продукції підштовхує покупців до активніших закупівель, і навіть зростання цін не змушує їх зупинятися. Чимало господарств вже розпродали свої запаси, а ті, хто ще має, вирішили зупинити продажі, намагаючись створити ажіотаж серед покупців.

До того ж, сьогодні вартість овоча в Україні вже на 59% вища, ніж в цей же цей період минулого року. І схоже, що така тенденція може тривати ще деякий час, попереджають аналітики. За прогнозами учасників ринку, вартість залишатиметься високою аж до початку збору нового врожаю.

Нагадаємо, що раніше цінники на цю продукцію переписували в бік зниження, тому така ситуація на полицях магазинів стала несподіванкою для звичайних містян.

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