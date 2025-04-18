Подорожание лука в Днепре резко ударило по кошелькам местных жителей, привыкших покупать овощи не поштучно, а большими объемами.

Подорожание лука в Днепре произошло впервые за долгий период, но цена выросла ощутимо, сообщает Politeka.

Как информируют эксперты EastFruit, с начала года украинские производители смогли существенно поднять отпускные цены. Основные причины этого – истощение запасов овоща в хозяйствах и рост спроса от оптовых компаний.

В результате стоимость овоща поднялась до 14-20 гривен за килограмм, а это на 55% больше, чем еще в начале прошлой недели. Важно отметить, что, несмотря на подорожание лука в Днепре, спрос на него продолжает расти.

Как отмечают аналитики, дефицит качественной продукции подталкивает покупателей к более активным закупкам, а также рост цен не заставляет их останавливаться. Многие хозяйства уже распродали свои запасы, а те, у кого еще есть, решили остановить продажи, пытаясь создать ажиотаж среди покупателей.

К тому же сегодня стоимость овоща в Украине уже на 59% выше, чем в этот же этот период прошлого года. И, похоже, такая тенденция может продолжаться еще некоторое время, предупреждают аналитики. По прогнозам участников рынка, стоимость будет оставаться высокой до начала сбора нового урожая.

Напомним, что ранее ценники на эту продукцию переписывали в сторону понижения, поэтому такая ситуация на полках магазинов стала неожиданностью для обычных горожан.

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