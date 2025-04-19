Місцеві мешканці вже давно помітили подорожчання цибулі в Харкові, адже такий базовий овоч ста значно бити по гаманцю.

Подорожчання цибулі в Харкові відбулося через те, що фермери змогли підняти відпускні ціни, і зробили це доволі відчутно, повідомляє Politeka.

Як інформують аналітики EastFruit, цього року українські виробники змогли вперше підвищити вартість на свій товар. Ціновий стрибок відбувся на 55% порівняно з минулим тижнем, і тепер за кілограм просять 14-20 гривень.

Експерти пов’язують подорожчання цибулі в Харкові та по всій Україні із сезонним виснаженням запасів і зростанням попиту. Як зазначають фахівці, це відбулося через збільшення закупівельної активності гуртових компаній, які активізували свої покупки в умовах дефіциту якісної продукції.

Згідно з даними щоденного моніторингу проекту EastFruit, сьогодні ціна овоча варіюється від 14 до 20 грн за кілограм, що на 55% дорожче, ніж ще на початку тижня. Попри те, що ціни піднялися, попит не зменшується.

Багато господарств вже розпродали все, що мали на складах, а ті, хто ще має певні запаси, просто припинили продажі, створюючи штучний ажіотаж серед покупців.

Цікаво, що порівняно з аналогічним періодом минулого року, цей товар виріс на 59%. І схоже, що це не останній стрибок. Як вважають учасники ринку, тенденція до зростання збережеться до того часу, поки не надійде новий врожай.

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