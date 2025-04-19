Местные жители уже давно заметили подорожание лука в Харькове, ведь такой базовый овощ стал значительно бить по кошельку.

Подорожание лука в Харькове произошло из-за того, что фермеры смогли поднять отпускные цены, и сделали это достаточно ощутимо, сообщает Politeka.

Как информируют аналитики EastFruit, в текущем году украинские производители смогли впервые повысить стоимость на свой товар. Ценовой скачок произошел на 55% по сравнению с прошлой неделей и теперь за килограмм просят 14-20 гривен.

Эксперты связывают подорожание лука в Харькове и всей Украине с сезонным истощением запасов и ростом спроса. Как отмечают специалисты, это произошло из-за увеличения закупочной активности оптовых компаний, активизировавших свои покупки в условиях дефицита качественной продукции.

Согласно данным ежедневного мониторинга проекта EastFruit, сегодня цена овоща варьируется от 14 до 20 грн за килограмм, что на 55% дороже, чем в начале недели. Несмотря на то, что цены поднялись, спрос не уменьшается.

Многие хозяйства уже распродали все, что имели на складах, а те, у кого еще есть определенные запасы, просто прекратили продажи, создавая искусственный ажиотаж среди покупателей.

Интересно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот товар вырос на 59%. И похоже, что это не последний скачок.

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