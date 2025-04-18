Енергетики повідомили про актуальну ситуацію в українській енергосистемі та про можливість застосування графіків відключення світла 19 квітня 2025 року, зокрема в Харкові та області.

Які графіки відключення світла можуть запроваджуватися в Харкові та області в суботу, 19 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

Завдяки теплій і ясній погоді, активній роботі побутових сонячних електростанцій, за даними "Укренерго", в країні зменшився рівень споживання електроенергії.

Енергетики повідомляють, що зараз удень робота сонячних електростанцій спричиняє надлишок потужності в енергосистемі, тому доводиться обмежувати їхню продуктивність, а от увечері, коли енергія сонця недоступна, потужність доводиться заміщувати іншими типами генерації електроенергії.

Тому громадянам рекомендується за можливості перенести активно енергоспоживання саме на денні години – орієнтовно з 10:00 до 18:00 – коли найактивніше працюють побутові СЕС, пише Politeka.

Енергетики також змушені безперервно вести аварійно-відновлювальні роботи на енергообʼєктах, які були вражені російськими ракетами та дронами, але при цьому немає необхідності запроваджувати, зокрема в Харкові та області, стабілізаційні та аварійні графіки відключення світла на 19 квітня 2025 року.

Так само поки не повідомлялося про планові ремонтні роботи в Харківській області на 19 квітня, які вимагали б застосування графіків відключення світла. Якщо ситуація зміниться, про це обленерго повідомить пізніше.

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