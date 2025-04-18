Энергетики сообщили об актуальной ситуации в украинской энергосистеме и о возможности применения графиков отключения света 19 апреля 2025 года, в частности в Харькове и области.

Какие графики отключения света могут быть введены в Харькове и области в субботу, 19 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

Благодаря теплой и ясной погоде, активной работе бытовых солнечных электростанций, по данным "Укрэнерго", в стране снизился уровень потребления электроэнергии.

Энергетики сообщают, что сейчас днем ​​работа солнечных электростанций влечет за собой избыток мощности в энергосистеме, поэтому приходится ограничивать их производительность, а вот вечером, когда энергия солнца недоступна, мощность приходится замещать другими типами генерации электроэнергии.

Поэтому гражданам рекомендуется при возможности активно перенести энергопотребление именно на дневные часы – ориентировочно с 10:00 до 18:00 – когда наиболее активно работают бытовые СЭС, пишет Politeka.

Энергетики также вынуждены непрерывно вести аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, пораженных российскими ракетами и дронами, но при этом нет необходимости вводить, в частности в Харькове и области, стабилизационные и аварийные графики отключения света на 19 апреля 2025 года.

Также пока не сообщалось о плановых ремонтных работах в Харьковской области на 19 апреля, которые требовали бы применения графиков отключения света. Если ситуация изменится, об этом облэнерго сообщит позже.

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