У квітні 2025 року спостерігається подорожчання оренди квартир в Одесі, повідомляє Politeka.

Ціни на житло зростають, зокрема, у районах із розвиненою інфраструктурою та новобудовах. Середня орендна вартість однокімнатної на вул. Академіка Сахарова в Пересипському районі складає 13 000 грн на місяць. Вона має сучасний євроремонт, повністю укомплектована побутовою технікою, а також доступом до охороняємого комплексу з відеоспостереженням і консьєржем. Такі умови для орендарів є дуже привабливими, особливо враховуючи зручне розташування біля основних транспортних розв'язок та торгових точок.

Також зростає попит у нових житлових комплексах. У ЖК «Акварель-4», що знаходиться у Хаджибейському районі, можна орендувати однокімнатну за 9 500 грн на місяць. Житло має функціональне планування: кухня-студія, спальня та гардеробна, що робить його зручним для проживання сімей або одиночних орендарів. Крім того, господарі готові допустити тварин, що є важливою перевагою для багатьох потенційних клієнтів.

Значно дорожчі варіанти спостерігаються в Приморському районі, зокрема, двокімнатна в ЖК «Зоряне містечко» з видом на море здається за 17 000 грн на місяць. Таке житло має площу понад 90 м² і пропонує орендарям всі сучасні умови для комфортного проживання, включаючи автономне резервне живлення.

Подорожчання оренди квартир в Одесі є результатом високого попиту та обмеженої кількості доступних об'єктів. Експерти прогнозують, що ціни продовжуватимуть зростати, оскільки попит на комфортне житло в Одесі залишається стабільно високим.

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