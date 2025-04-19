В апреле 2025 года наблюдается подорожание аренды квартир в Одессе, сообщает Politeka.

Цены на жилье растут в частности в районах с развитой инфраструктурой и новостройках. Средняя арендная стоимость однокомнатной на ул. Академика Сахарова в Пересыпском районе составляет 13 000 грн в месяц . Она имеет современный евроремонт, полностью укомплектована бытовой техникой, а также доступом к охраняемому комплексу с видеонаблюдением и консьержем. Такие условия для арендаторов очень привлекательны, особенно учитывая удобное расположение возле основных транспортных развязок и торговых точек.

Также растет спрос в новых жилых комплексах. В ЖК «Акварель-4», который находится в Хаджибейском районе, можно арендовать однокомнатную за 9 500 грн в месяц . Жилье имеет функциональную планировку: кухня-студия, спальня и гардеробная, что делает его удобным для проживания семей или одиночных арендаторов. Кроме того, хозяева готовы допустить животных, что является важнейшим преимуществом для многих потенциальных клиентов.

Значительно более дорогие варианты наблюдаются в Приморском районе, в частности, двухкомнатная в ЖК «Звездный городок» с видом на море сдается за 17 000 грн в месяц. Такое жилье имеет площадь более 90 м2 и предлагает арендаторам все современные условия для комфортного проживания, включая автономное резервное питание.

Подорожание аренды квартир в Одессе является результатом высокого спроса и ограниченного количества доступных объектов. Эксперты прогнозируют, что цены будут расти, поскольку спрос на комфортное жилье в Одессе остается стабильно высоким.

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