Синоптики склали прогноз погоди у Запоріжжі на 19 квітня та розкрили, якою буде субота

Прогноз погоди у Запоріжжі на 19 квітня обіцяє теплу та сонячну пору напередодні великого свята Великодня, повідомляє Politeka.net.

Синоптики розкрили подробиці.

Прогнозується, що вранці небо у Запоріжжі буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. Найнижча нічна температура повітря очікується +9 градусів, найвища денна становитеме +23 градуси.

Наші предки спостеріла за погодними умовами у цей день - частіше за все вона бувала тихою. Коли видавався й справді тихий день, то селяни примітили: "Це – до врожаю ранніх хлібів".

Отже, прогноз погоди в Запоріжжі на 19 квітня сприятливий для прогулянок, відпочинку на природі або святкових приготувань. Завдяки стабільним метеоумовам, день пройде спокійно та по-весняному сонячно. Якщо ви плануєте провести час на вулиці, можете не турбуватися — жодних неприємних сюрпризів не планується.

19 квітня, в православному календарі день пам’яті святого преподобного Івана Печерника. Сьогодні, в день православного свята, моляться до святого Івана, просячи в нього захисту від крадіжок і допомоги у поверненні загубленого чи вкраденого. Він вважається покровителем у справах, пов’язаних із втратою майна.

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