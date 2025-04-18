Ціни на продукти в Україні продовжують неприємно дивувати, і подорожчання яєць у Харкові вже помітне неозброєним оком.

Подорожчання яєць у Харкові не зупиняється, адже скоро ми будемо відзначати Великдень, повідомляє Politeka.

Як інформують Новини.LIVE, на полицях супермаркетів та прилавках ринків вартість десятка знову повзе вгору. Саме цей продукт став лідером зростання серед продовольчих товарів у березні.

За даними Мінфіну, середня вартість вже піднялася до 73,50 грн. І хоча деякі торгові мережі ще тримають помірний цінник, інші спокійно показують 100 і більше.

Подорожчання яєць у Харкові, як і по всій країні, підкріплюється кількома факторами. По-перше, сезонний пік попиту: святкові кошики без них уявити складно. По-друге, експорт. Український продукт зараз активно скуповує Європа, що створює певний вакуум на внутрішньому ринку.

І, звісно, виробники нарікають на зростання витрат, адже на цінник впливає холодний березень, підвищені тарифи на енергоносії та більші витрати на корми. Голова парламентського комітету з фінансів Данило Гетманцев підтвердив у своєму Telegram, що лише за березень ціни злетіли майже на 19%.

Експерти додають, що до 20 квітня слід чекати ще плюс 10-15%. Ось як виглядає ситуація на 17 квітня: АТБ - від 63,40 до 77,90; Сільпо - від 64,04 до 102,96; Фора - від 67,50 до 94,90.

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