Цены на продукты в Украине продолжают неприятно удивлять, и подорожание яиц в Харькове уже заметно невооруженным глазом.

Подорожание яиц в Харькове не останавливается, ведь скоро мы отметим Пасху, сообщает Politeka.

Как информируют Новости.LIVE, на полках супермаркетов и прилавках рынков стоимость десятка снова ползет вверх. Конкретно этот продукт стал фаворитом роста посреди продовольственных продуктов в марте.

По данным Минфина, средняя цена уже поднялась до 73,50 грн. И хотя некоторые торговые сети держат еще умеренный ценник, другие спокойно показывают 100 и более.

Подорожание яиц в Харькове, как и по всей стране, подкрепляется несколькими факторами. Во-первых, сезонный пик спроса: праздничные корзины без них представить сложно. Во-вторых, экспорт. Украинский продукт сейчас активно скупает Европа, что создает определенный вакуум на внутреннем рынке.

И, конечно, производители сетуют на рост расходов, ведь на ценник влияет холодный март, повышенные тарифы на энергоносители и большие затраты на корма. Глава парламентского комитета по финансам Даниил Гетманцев подтвердил в своем Telegram, что только за март цены взлетели почти на 19%.

Эксперты добавляют, что к 20 апреля следует ждать еще плюс 10-15%. Вот как выглядит ситуация на 17 апреля: АТБ – от 63,40 до 77,90; Сильпо – от 64,04 до 102,96; Фора – от 67,50 до 94,90.

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