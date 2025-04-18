Синоптики заключили прогноз погоды в Запорожье на 19 апреля и раскрыли, какой будет суббота

Прогноз погоды в Запорожье на 19 апреля обещает теплое и солнечное время в канун Пасхи, сообщает Politeka.net.

Синоптики раскрыли подробности.

Прогнозируется, что утром будет небо в городе будет ясным, таким оно и будет оставаться в течение всего дня. Без осадков. Самая низкая ночная температура воздуха ожидается +9 градусов, самая высокая дневная будет составлять +23 градуса.

Наши предки наблюдали за погодными условиями в этот день - чаще всего она бывала тихой. Когда казался действительно тихий день, то крестьяне приметили: "Это - до урожая ранних хлебов".

Итак, прогноз погоды в Запорожье на 19 апреля благоприятный для прогулок, отдыха на природе или праздничных приготовлений. Благодаря стабильным метеоусловиям время пройдет спокойно и по-станет весеннему солнечно. Если вы планируете провести время на улице, можете не беспокоиться – никаких неприятных сюрпризов не планируется.

19 апреля в православном календаре день памяти святого преподобного Иоанна Печерника. Сегодня, в день православного праздника, молятся к святому Иоанну, прося у него защиты от краж и помощи в возвращении потерянного или украденного. Он считается покровителем по делам, связанным с утратой имущества.

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