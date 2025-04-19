Грошова допомога в Одесі для мешканців Київського району, чиї домівки були зруйновані або пошкоджені внаслідок ракетного удару, повідомляє Politeka.

Підтримка продовжує надаватися в рамках спільного проєкту Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) та організації ADRA Ukraine,

Після березневих обстрілів, що спричинили значні руйнування в місті, мешканці постраждалих районів мають можливість суму 10 800 гривень на кожного члена родини. Це є важливою підтримкою для тих, хто втратив свої домівки або пережив значні матеріальні збитки.

Реєстрація для отримання фінпідтримки проводиться ADRA Ukraine у приміщенні Київської районної адміністрації, за адресою вул. Академіка Корольова, 9. Всі, хто ще не зареєструвався, можуть звертатися за місцем проведення реєстрації для подальших уточнень. Важливо відзначити, що якщо ви вже були зареєстровані в Оперативному штабі Київського району, представники ADRA з вами зв’яжуться для уточнення деталей.

Нагадуємо, що для гарантії вашої безпеки потрібно перевіряти всю інформацію через офіційні канали ADRA, WFP або місцевої влади. Не передавайте свої особисті дані стороннім особам, щоб уникнути шахрайства. Всі деталі щодо грошової допомоги в Одесі можна отримати безпосередньо через офіційні джерела або на місці реєстрації.

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