Денежная помощь в Одессе для жителей Киевского района, чьи дома были разрушены или повреждены в результате ракетного удар , сообщает Politeka.

Поддержка продолжает предоставляться в рамках совместного проекта Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) и организации ADRA Ukraine.

После мартовских обстрелов, повлекших значительные разрушения в городе, жители пострадавших районов могут получить сумму 10 800 гривен на каждого члена семьи. Это важная поддержка для тех, кто потерял свои дома или пережил значительный материальный ущерб.

Регистрация для получения финподдержки проводится ADRA Ukraine в помещении Киевской районной администрации по адресу ул. Академика Королева, 9. Все еще не зарегистрировавшиеся могут обращаться по месту проведения регистрации для дальнейших уточнений. Важно отметить, что если вы уже зарегистрированы в Оперативном штабе Киевского района, представители ADRA с вами свяжутся для уточнения деталей.

Напоминаем, что для гарантии вашей безопасности нужно проверять всю информацию через официальные каналы ADRA, WFP или местных властей. Не передавайте свои личные данные посторонним лицам во избежание мошенничества. Все детали денежной помощи в Одессе можно получить непосредственно через официальные источники или на месте регистрации.

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