Відключення води у Харкові з 21 по 27 квітня станеться через аварії та ремонтні роботи в місті

В Харківводоканалі попередили про відключення води у Харкові з 21 по 27 квітня у зв'язку з плановими та аварійними роботами в місті, повідомляє Politeka.net.

Попередження з'явилося в оголошеннях на сайті місцевої ради.

Відключення води у Харкові з 21 по 27 квітня станеться, адже у місті розпочалися масштабні ремонтні роботи, необхідні для підготовки до нового опалювального сезону. У зв’язку з цим комунальне підприємство попередило мешканців про тривале призупинення подачі гарячої води.

Так, на проспекті Жуковського планують перекладання трубопроводів теплопостачання. Тому гаряче вододопостачання перекриють у будинках 1 та 15. Обмеження почнуть діяти 21-ого числа, а 26-ого їх планують зняти та повернути гаряче водопостачання.

Також розпочались аварійні роботи на будинкових системах гарячого водопостачання по вуліці Студентська буд. 5/4. Там стався дефект в технічному підпіллі. Теплу воду вимикатимуть до 25-ого числа.

Через аварійну ситуацію сталося припинення подачі холодної води за адресою Астрономічна буд. 25 по стояку 5-ти квартир, під.2 (квартири №№ 22, 25, 28, 31, 34). Обмеження планується зняти у середу, 23-ого.

В разі, якщо роботи вдасться виконати раніше, подачу гарячої поновлять до встановлених термінів. Але попередньо мешканцям варто орієнтуватися на офіційно озвучені терміни.

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